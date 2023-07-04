Политолог Камкин назвал реальную причину массовых протестов во Франции

Межэтническая разобщенность в Европе растет

Почему инцидент в Нантере вызвал столь мощную реакцию протеста? Что сказалось на ней в большей мере - острота социальных проблем или межэтническая разобщенность? Грозит ли подобный взрыв другим странам Европы?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин.

"Европа, в отличие от Америки, напоминает не плавильный котел, а слоеный торт Наполеон, где каждая этническая и конфессиональная группа варится в своем собственном котле. "Горшочек - вари" сказали, а вот как сказать "Горшочек - не вари", не знают. Поэтому получаются параллельные миры. Они, приезжие, воспринимают местно население как каких-то недочеловеков, которые, с их точки зрения, живут неправильной жизнью. Но ведь европейцы сами дают повод - своими всевозможными безумными свободами", - отметил эксперт.

Полный комментарий Александра Камкина смотрите в видео

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