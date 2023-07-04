Мелом на стене: в США придумали, как "победить солнце"

Евросоюз готов присоединиться к плану

Солнца стало слишком много. Не пора ли его прикрутить? Белый дом опубликовал документ со сложным названием, суть которого в том, что необходимо срочно исследовать процесс, описанный как "модификация солнечного излучения". Простыми словами: нужно ограничить количество солнечного света, чтобы наша планета не перегревалась. Пресса называет этот план "мрачными новостями от Байдена".

Планы по борьбе с изменением климата оказались бесконечно далеки от чаяний сотен миллионов людей в той же Азии и Африке. Их забота - не глобальное потепление, а где завтра кусок хлеба найти. Вот и Евросоюз решил присоединиться к контролю за солнечным светом, заявив, что последствия ускорившегося потепления приведут к нехватке воды и продовольствия. И в Европу, которая называет себя "прекрасным садом", хлынут голодные голодранцы из третьих стран.

Идея, на самом деле, не самая свежая. Миллиардер Билл Гейтс еще несколько лет назад предложил свой план, как остановить глобальное потепление, дабы спасти планету от перегрева. Нужно просто распылить миллионы тонн мела в стратосфере и отразить солнечный свет, "заблокировать" часть солнечной энергии. И на Земле станет прохладнее.

То есть вся эта борьба с использованием нефти и газа, повсеместное внедрение в богатых странах ветряков и солнечных батарей никакой пользы климату не принесли. И теперь меловыми облаками будем побеждать солнце. Гейтс выделил грант в несколько миллионов, чтобы распылить для начала два кило мела с воздушного шара и посмотреть, что будет. Серьезные ученые комментируют это так: "Это охладит планету, отражая солнечное излучение, но как только вы начнете это делать, это будет похоже на прием героина: придется постоянно принимать "наркотик", чтобы он продолжал оказывать эффект".

Да и вообще в научной среде считают, что подобный эксперимент, если он станет достаточно масштабным, может привести к необратимым изменениям погоды на Земле и климатической катастрофе.

"Победу над Солнцем" одержали еще русские футуристы в 1913-м: одноименная опера наделала столько шума и вызвала такой скандал, что до конца 20 века ее более не представляли публике. А многие американцы до сих верят Дональду Трампу, который заявил как-то, что изменение климата - это мистификация, созданная китайцами.

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