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Артиллерия группировки "Запад" поразила пять украинских "Ураганов"

08:13
  • вторник
  • 04 июля 2023

На запорожском направлении пресечена деятельность вражеской разведгруппы

Российские военные из реактивных систем залпового огня "Торнадо" нанесли удары по воинскому эшелону ВСУ в районе Балаклеи, сообщили в Минобороны.

Артиллерия группировки "Запад" уничтожила пять "Ураганов" противника.

На запорожском направлении пресечена деятельность вражеской разведгруппы. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили три пункта временной дислокации и один опорный пункт ВСУ.

Ударно на краснолиманском направлении отработали экипажи "Солнцепеков".

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