Артиллерия группировки "Запад" поразила пять украинских "Ураганов"

На запорожском направлении пресечена деятельность вражеской разведгруппы
Российские военные из реактивных систем залпового огня "Торнадо" нанесли удары по воинскому эшелону ВСУ в районе Балаклеи, сообщили в Минобороны.
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила пять "Ураганов" противника.
На запорожском направлении пресечена деятельность вражеской разведгруппы. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили три пункта временной дислокации и один опорный пункт ВСУ.
Ударно на краснолиманском направлении отработали экипажи "Солнцепеков".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"