Под Артемовском уничтожен ЗРК "Стрела-10" боевиков

Экипаж самоходной установки "Акация" нанес удар по противнику

Под Артемовском тульские артиллеристы уничтожили ЗРК "Стрела-10" украинских боевиков, сообщает Минобороны.

Экипаж самоходной установки "Акация" нанес удар по противнику, который укрылся в промзоне за бетонными строениями. Но это не спасло радикалов. Снаряд калибром 152 миллиметра легко пробивает такие заграждения и поражает цель.

На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как детонируют боеприпасы вражеского ЗРК. После небольшой корректировки наводчика - еще несколько выстрелов, и ракетный комплекс неприятеля полностью уничтожен. Отработав, десантники оперативно меняют место дислокации.

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