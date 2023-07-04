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Вертолеты Ка-52 и Ми-28Н сожгли бронетехнику неонацистов

08:13
  • вторник
  • 04 июля 2023

"Аллигатор" применил противотанковый комплекс "Вихрь-М"

На краснолиманском направлении ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28Н Центрального военного округа уничтожили бронетехнику неонацистов, сообщили в Минобороны.

Ракетами поражены танки и БМП, поставленные Киеву Западом. "Аллигатор" применил противотанковый комплекс "Вихрь-М", оснащенный сверхзвуковыми снарядами.

Кроме того, на подходе к позициям противника поражен вражеский БТР с пехотой. Для этого понадобился всего один выстрел.

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