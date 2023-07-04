Вертолеты Ка-52 и Ми-28Н сожгли бронетехнику неонацистов

"Аллигатор" применил противотанковый комплекс "Вихрь-М"
На краснолиманском направлении ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28Н Центрального военного округа уничтожили бронетехнику неонацистов, сообщили в Минобороны.
Ракетами поражены танки и БМП, поставленные Киеву Западом. "Аллигатор" применил противотанковый комплекс "Вихрь-М", оснащенный сверхзвуковыми снарядами.
Кроме того, на подходе к позициям противника поражен вражеский БТР с пехотой. Для этого понадобился всего один выстрел.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"