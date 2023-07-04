Минобороны представило новых героев спецоперации

Артиллерийский расчет гвардии сержанта Степана Шаламова ликвидировал два вражеских самоходных орудия

Минобороны России рассказало о новых подвигах военных в зоне СВО.

Гвардии младший сержант Евгений Семёнкин, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, применившего ствольную и реактивную артиллерию, а также ударные беспилотники, четко выполнил поставленные перед ним боевые задачи. За время участия в спецоперации его орудийный расчет уничтожил пять танков, более 15 бронемашин националистов и десятки боевиков.

Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин сумел оперативно восстановить поврежденную машину связи. Ремонт шел прямо на передовой под плотным огнем неприятеля. Благодаря самоотверженным действиям Вячеслава было обеспечено устойчивое управление войсками. Атака радикалов захлебнулась.

Артиллерийский расчет гвардии сержанта Степана Шаламова ликвидировал два вражеских самоходных орудия и большое количество живой силы боевиков. Это обеспечило прорыв позиций националистов и продвижение наших подразделений вглубь обороны противника.

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