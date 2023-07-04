ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны представило новых героев спецоперации

08:41
  • вторник
  • 04 июля 2023

Артиллерийский расчет гвардии сержанта Степана Шаламова ликвидировал два вражеских самоходных орудия

Минобороны России рассказало о новых подвигах военных в зоне СВО.

Гвардии младший сержант Евгений Семёнкин, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, применившего ствольную и реактивную артиллерию, а также ударные беспилотники, четко выполнил поставленные перед ним боевые задачи. За время участия в спецоперации его орудийный расчет уничтожил пять танков, более 15 бронемашин националистов и десятки боевиков.

Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин сумел оперативно восстановить поврежденную машину связи. Ремонт шел прямо на передовой под плотным огнем неприятеля. Благодаря самоотверженным действиям Вячеслава было обеспечено устойчивое управление войсками. Атака радикалов захлебнулась. 

Артиллерийский расчет гвардии сержанта Степана Шаламова ликвидировал два вражеских самоходных орудия и большое количество живой силы боевиков. Это обеспечило прорыв позиций националистов и продвижение наших подразделений вглубь обороны противника.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.