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Израиль продолжает военную операцию на Западном берегу реки Иордан

08:37
  • вторник
  • 04 июля 2023

Жертвами рейдов и авиаударов по лагерю беженцев в Дженине стали уже восемь палестинцев

Израиль продолжит военную операцию на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил премьер Биньямин Нетаньяху, передает "ТВ Центр".

Жертвами рейдов и авиаударов по лагерю беженцев в Дженине стали уже восемь палестинцев, более 70 ранены. Операция стала самым масштабным вторжением израильской армии на палестинскую территорию. Власти еврейского государства заявляют, что она направлена против боевиков, которые готовили теракты.

В ходе рейдов захвачено большое количество оружия и боеприпасов. Ночью на Западном берегу прошли массовые митинги. А палестинское агентство Wafa сообщает, что национальная администрация прекратит все контакты с израильской стороной и предпримет ответные действия.

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