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Жители Баку провели ночь на улице из-за землетрясения

08:23
  • вторник
  • 04 июля 2023

На дорогах потрескался асфальт

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло этой ночью в Каспийском море. Сильнее всего толчки ощутили жители юго-востока Дагестана, а также на севере Азербайджана, сообщает "ТВ Центр".

Многие жители столицы страны Баку эту ночь провели на улице, опасаясь афтершоков. В домах качались люстры, на дорогах потрескался асфальт.

Отголоски землетрясения дошли даже до казахского города Актау. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нигде нет. Как говорят сейсмологи, повторные толчки возможны, но более сильного удара стихии уже не будет.

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