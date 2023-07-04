В Химках произошел крупный пожар

Горел склад лакокрасочной продукции

Крупный пожар в подмосковных Химках: в микрорайоне Сходня горел склад лакокрасочной продукции в здании бывшей мебельной фабрики, сообщает "ТВ Центр".

Пламя быстро распространилось на площади 2,5 тысячи квадратных метров - огнем было объято трехэтажное кирпичное здание.

Ликвидировать открытое горение удалось лишь к 4 утра. На месте работают десятки спасателей и единиц техники. Никто не пострадал. По факту пожара прокуратура проводит проверку.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"