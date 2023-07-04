Открыта серия из четырех суперлуний

Первое можно было наблюдать минувшей ночью

Жители Земли этой ночью наблюдали первое после дня солнцестояния суперлуние, передает "ТВ Центр".

Необычно большой спутник нашей планеты хорошо был виден на всей территории России. Он максимально близко подошел к Земле - на расстояние около 360 тысяч километров.

Соцсети наполнились красивыми и неожиданными съемками красной или громовой Луны. Особенно величественно она смотрелась на фоне египетских пирамид.

Нынешнее астрономическое явление открывает серию из четырех суперлуний. Земляне смогут их увидеть в августе и сентябре.

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