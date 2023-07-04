ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Открыта серия из четырех суперлуний

08:33
  • вторник
  • 04 июля 2023

Первое можно было наблюдать минувшей ночью

Жители Земли этой ночью наблюдали первое после дня солнцестояния суперлуние, передает "ТВ Центр".

Необычно большой спутник нашей планеты хорошо был виден на всей территории России. Он максимально близко подошел к Земле - на расстояние около 360 тысяч километров.

Соцсети наполнились красивыми и неожиданными съемками красной или громовой Луны. Особенно величественно она смотрелась на фоне египетских пирамид.

Нынешнее астрономическое явление открывает серию из четырех суперлуний. Земляне смогут их увидеть в августе и сентябре.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Суперлуние
Суперлуние
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.