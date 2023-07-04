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Собянин сообщил о попытке беспилотников атаковать Новую Москву и Подмосковье

08:05
  • вторник
  • 04 июля 2023

Пострадавших нет

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что утром во вторник киевским режимом была совершена попытка атаки беспилотниками Новой Москвы и Московской области.

"На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы", - добавил глава города.

Он при этом уточнил, что из аэропорта "Внуково" временно была перенаправлена часть рейсов. Соответствующие ограничения сняты в 8:00.

"Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего", - также сообщил Собянин.

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