Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

День борьбы с обстоятельствами

Овны

Финансовый план, который казался вам блестящим, окажется бесперспективным. Вы не заработаете денег, но будете точно знать, в какие аферы вам точно не стоит больше погружаться.

Тельцы

Все хорошо, что хорошо кончается! День может начаться со стрессов и неполадок на работе либо дома, но именно эти препятствия в конечном итоге пойдут вам на пользу.

Близнецы

Близнецам будет трудно признать наличие трудностей в учебе или пробелов в знаниях. Но все же будьте честны с собой и решите: вам это трудно дается или виновата лень?

Раки

Не поручайтесь сегодня за своих друзей и не исполняйте их просьбы. Придумайте причину для отказа, иначе окажетесь в чем-то виноваты и будете долго оправдываться.

Львы

Вас ждет разочарование на работе, в бизнесе или дома. Зато станет понятно, где и с кем вы точно не хотите работать или что вас больше всего раздражает в семейной жизни.

Девы

Публичные выступления сегодня не принесут удовлетворения. Но вы сможете оценить свой уровень подготовки и понять, чему еще надо поучиться, каких навыков вам не хватает.

Весы

Вы вот-вот разочаруетесь в друзьях или поймете, что их дети - вовсе не ангелы. Это поможет снизить планку и не требовать невозможного от окружающих - они всего лишь люди!

Скорпионы

Из-за непредвиденных обстоятельств вы можете остаться дома и пропустить что-то важное. Не расстраивайтесь – скоро вы узнаете, что это спасло вас от каких-то проблем.

Стрельцы

Вы можете почувствовать себя неважно - скажется усталость или недосып. Это неприятно, но убережет вас от безнадежных проектов, в которые вы рискуете вписаться.

Козероги

Новости или знания, которые вы сегодня получите, вызовут сильные эмоции. Также вполне вероятно, что вам придется что-то переделывать или заново подавать документы.

Водолеи

Луна в вашем знаке отчаянно борется с Юпитером, а вы - с обстоятельствами. Не забудьте потом устроить разбор полетов, чтобы извлечь важные уроки из этой ситуации.

Рыбы

Сложности с коммуникациями: ваши письма могут потеряться, а слова неправильно трактоваться. Это научит вас более ответственно относиться к своим перепискам и диалогам.

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