От Украины потребовали перевыполнить требования для вступления в ЕС

Киеву не будут делать поблажек

Власти Украины должны перевыполнить план относительно выдвинутых Евросоюзом требований для успешного вступления в организацию. Об этом в ходе очередной беседы с журналистами заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.

По словам политика, украинские чиновники должны понимать, что вступление Украины в ЕС будет происходить без каких-либо значительных поблажек.

"Украина должна довольствоваться выполнением того, что требует ЕС, не на 100 процентов, а на 110 процентов, даже на 120 процентов", - заявила Каллас, ее слова приводит РИА Новости со ссылкой на интервью издания Express.

Глава эстонского правительства добавила, что украинским властям придется следовать всем основополагающим правилам ЕС для успешной интеграции в европейское экономическое и политическое пространство.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что единственной гарантией безопасности Украины является вступление в НАТО.

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