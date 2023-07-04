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От Украины потребовали перевыполнить требования для вступления в ЕС

10:04
  • вторник
  • 04 июля 2023

Киеву не будут делать поблажек

Власти Украины должны перевыполнить план относительно выдвинутых Евросоюзом требований для успешного вступления в организацию. Об этом в ходе очередной беседы с журналистами заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.

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По словам политика, украинские чиновники должны понимать, что вступление Украины в ЕС будет происходить без каких-либо значительных поблажек.

"Украина должна довольствоваться выполнением того, что требует ЕС, не на 100 процентов, а на 110 процентов, даже на 120 процентов", - заявила Каллас, ее слова приводит РИА Новости со ссылкой на интервью издания Express.

Глава эстонского правительства добавила, что украинским властям придется следовать всем основополагающим правилам ЕС для успешной интеграции в европейское экономическое и политическое пространство.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что единственной гарантией безопасности Украины является вступление в НАТО.

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