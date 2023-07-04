ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В результате стрельбы в Филадельфии погибли четыре человека

10:04
  • вторник
  • 04 июля 2023

NBC News: четыре человека погибли, двое детей ранены при стрельбе в Филадельфии

В Филадельфии вооруженный винтовкой мужчина убил по меньшей мере четырех взрослых мужчин, а также ранил двух несовершеннолетних, передает американский новостной телеканал NBC News.

В аэропорту Далласа произошла стрельба
Стрельба на фестивале в США: один человек погиб

По данным источника, все жертвы – мужчины. При этом среди пострадавших имеются двое детей в возрасте от двух до 13 лет. Дети находятся в местной больнице с ранениями различной степени тяжести, подчеркнули в полиции.

Местный комиссар полиции Даниэль Аутло добавил, что стрелок уже задержан. Правоохранители изъяли у него винтовку, несколько магазинов с патронами, а также пуленепробиваемый жилет.

Ранее американские новостные телеканалы сообщили, что накануне Дня независимости в Балтиморе неизвестные открыли огонь на молодежной вечеринке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция США на месте стрельбы
Полиция США на месте стрельбы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.