В результате стрельбы в Филадельфии погибли четыре человека

NBC News: четыре человека погибли, двое детей ранены при стрельбе в Филадельфии

В Филадельфии вооруженный винтовкой мужчина убил по меньшей мере четырех взрослых мужчин, а также ранил двух несовершеннолетних, передает американский новостной телеканал NBC News.

По данным источника, все жертвы – мужчины. При этом среди пострадавших имеются двое детей в возрасте от двух до 13 лет. Дети находятся в местной больнице с ранениями различной степени тяжести, подчеркнули в полиции.

Местный комиссар полиции Даниэль Аутло добавил, что стрелок уже задержан. Правоохранители изъяли у него винтовку, несколько магазинов с патронами, а также пуленепробиваемый жилет.

Ранее американские новостные телеканалы сообщили, что накануне Дня независимости в Балтиморе неизвестные открыли огонь на молодежной вечеринке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"