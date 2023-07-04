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Посольство России: США используют провокации для вербовки российских дипломатов

09:31
  • вторник
  • 04 июля 2023

США пытаются склонить российских дипломатов к измене

Власти США намеренно используют провокации в качестве инструмента вербовки российских дипломатов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.

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"Против нас используются все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем. Неужели до сих пор неясно местным чиновникам, что предателей среди нас нет?!" – говорится в сообщении.

При этом в посольстве подчеркнули, что несмотря на стремление американских властей подорвать авторитет сотрудников дипмиссии на территории США, дипломаты продолжают эффективно отстаивать российские национальные интересы в рамках международного права.

Помимо этого, дипломаты также добавили, что стратегическая цель работы дипмиссии остается неизменной: предотвращение окончательного разрыва американо-российских связей.

Ранее в посольстве России в Вашингтоне сообщили, что приоритетная задача американских властей на международной арене заключается в стремлении поссорить Россию с ключевыми партнерами и соседями.

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