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Аэропорт "Внуково" возобновил работу после утренней атаки дронов

08:39
  • вторник
  • 04 июля 2023

Шесть бортов перенаправили на запасные аэродромы

Аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме после атаки беспилотников в Новой Москве и Подмосковье. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

Ранее в ведомстве сообщали, что с пяти утра в аэропорту были введены ограничения на взлет и посадку самолетов. Шесть бортов перенаправили на запасные аэродромы.

Другие аэропорты столичного региона работали в штатном режиме.

Во вторник утром киевский режим предпринял еще одну попытку атаки на территорию Новой Москвы и Московской области. Все дроны были ликвидированы силами ПВО. Жертв и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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