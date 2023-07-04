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Минобороны: четыре украинских БПЛА уничтожены на территории Новой Москвы

08:41
  • вторник
  • 04 июля 2023

Еще один БПЛА потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области

Министерство обороны России сообщило, что утром во вторник была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку на территории Новой Москвы и Московской области.

"Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области", - говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате попытки атаки беспилотников из аэропорта "Внуково" временно была перенаправлена часть рейсов. Соответствующие ограничения сняты в 8:00.

В конце мая Москва и Подмосковье уже подверглись атаке БПЛА. В результате несколько зданий получили незначительные повреждения. Госпитализация никому не потребовалась, жителей нескольких подъездов домов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб. Минобороны сообщило, что за атакой стоит Киев.

На линии соприкосновения последние несколько недель продолжается контрнаступление ВСУ. Как неоднократно отмечали в Москве, Киев несет огромные потери в живой силе и технике, при этом не добиваясь существенных результатов. Вероятно, неудачи на фронте побуждают украинские власти предпринимать атаки на объекты в глубине России.

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