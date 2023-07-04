Новую Москву и Подмосковье пытались атаковать БПЛА. Главное

Пострадавших нет

Темное облако - след поражения беспилотника. Ранним утром он был сбит в районе поселка Валуево в Новой Москве. Грохот был такой силы, что заставил проснуться жителей многоэтажек.

"Я проснулась от очень громкого взрыва в 5:10 - специально посмотрела на часы. А второй ровно через пять минут. Сильный был такой взрыв, что тряхануло дом, стекла. Не вылетели, конечно. Но выскочили на улицу все жильцы", - рассказывает местная жительница.

Опубликованы фото фрагментов сбитых беспилотников. Сейчас территория, где обнаружены обломки, оцеплена. Работают криминалисты и следователи.

В российском Минобороны заявили, что со стороны киевского режима предпринята попытка террористической атаки. В общей сложности украинские военные направили в Московский регион пять беспилотников. Какие именно объекты они должны были поразить - не сообщается. Но благодаря надежной системе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы вражеские БПЛА не достигли целей.

"Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении Минобороны.

Рядом с поселком Валуево находится аэропорт "Внуково". С четырех утра диспетчеры из соображений безопасности перенаправляли внутренние и международные рейсы в "Домодедово" и "Шереметьево". Около 8 часов мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

"Сегодня была совершена ещё одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8:00 утра ограничения на полёты в районе аэропорта Внуково снимаются. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего", - написал мэр в Telegram.

Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры и аэропорт, принимающий и зарубежные рейсы, - очередной акт терроризма. Об этом, в свою очередь, написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова: "Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный. Мировое сообщество должно осознать, что США, Британия, Франция - постоянные члены СБ ООН - финансируют террористический режим".

Это третья по счету попытка Украины атаковать российскую столицу при помощи беспилотников. В конце мая киевский режим направил восемь БПЛА. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, остальные – сбиты зенитным комплексом. 21 июня пресечена еще одна террористическая атака, в которой были задействованы три беспилотника. Все они после воздействия системы РЭБ потеряли управление и потерпели крушения. Пострадавших и разрушений удалось избежать.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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