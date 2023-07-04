Глава американского Генштаба: наступление ВСУ будет очень сложным и долгим

И "очень-очень кровавым"

Председателем Европейского совета на ближайшие полгода стала Испания. И тут же в Мадрид полетели указания из Брюсселя. Посыл один - как можно больше помощи Украине.

"Мы должны удвоить усилия по поддержке Украины, обеспечить стабильное и постоянное финансирование в ближайшие годы и создать фонд для поддержки Киева объемом 50 миллиардов евро до конца текущего года. Мы должны поставлять Украине все необходимое, чтобы достичь победы на поле боя. Теперь Испания должна принять меры для скорейшего одобрения Советом ЕС европейского пакта по производству боеприпасов", - заявила Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии.

Долго размышлявшая и раскачивавшаяся Германия сейчас шлет Киеву практически все, что попросят. О проделанной работе министр обороны ФРГ Борис Писториус отчитывается в интервью польскому СМИ: "В ближайшие недели на Украину поступят десятки боевых танков типа Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией. Также в новый пакет военной помощи в размере 2,7 миллиарда евро в том числе входят дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T".

При этом глава немецкого оборонного ведомства оговаривается: сейчас НАТО не в состоянии предоставить Украине гарантии безопасности и назвать дату присоединения к альянсу. Сначала необходимо как можно скорее заключить мир. Заявление для Киева тем более болезненное, если учесть, что до саммита НАТО в Вильнюсе остается ровно неделя, а президент Зеленский уже напрямую просит Джо Байдена как лидера альянса пригласить Украину к вступлению. Мол, это станет сильным мотивирующим факторов для украинской армии. В противном случае боевой дух в войсках резко упадет.

Примечательно, что несколько дней назад из офиса Зеленского звучал едва ли не ультиматум: не позовете в НАТО - президент на саммит не поедет. Теперь риторика несколько смягчилась: возможное участие будет зависеть от ситуации на фронте. СМИ тем временем уже публикуют карикатуры на тему взаимоотношений Киева и альянса. Надпись к рисунку гласит: "Обещания присоединения Украины к НАТО всего лишь петля для украинцев". А уж о том, как в реальности обстоят дела на фронте, хорошо знают натовские генералы.

"Война на бумаге и настоящая война – это разные вещи. Компьютер говорит, что вы продвинетесь быстро, но настоящая война, возможно, пойдет медленнее. Что я и говорил, это займет 6-8-10 недель. Контрнаступление будет очень сложным, оно будет очень долгим. И оно будет очень-очень кровавым. Не надо обольщаться на этот счет", - сказал Марк Милли, глава Комитета начальников штабов США.

Не потому ли так скрупулезно в альянсе подходят к вопросу о поставках Украине истребителей F-16. Киев буквально умоляет сделать это как можно скорее. Зеленский неоднократно выражал недоумение тем, что обучение украинских пилотов затягивается, до сих пор нет даже графика тренировок. И вот, похоже, официальный ответ. Озвучил его председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр: "Вопрос о предоставлении Киеву истребителей F-16 не будет решён в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления. Обучение украинских пилотов и технических специалистов, а также обеспечение логистической организации для поддержания самолетов в надлежащем состоянии сейчас невозможны".

Посыл понятен - когда дела на фронте для киевского режима идут ни шатко ни валко, зачем бросать в бой хваленые американские самолеты, которые будут сбивать российские авиация и ПВО. Ведь примерно то же самое сейчас происходит на земле с теми же танками "Леопард". Пленные бойцы ВСУ рассказывают, что уже боятся ездить на западной бронетехнике, потому что она в первую очередь становиться целью ударов российской армии.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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