Семье ветерана ВОВ вернули утерянный орден Славы

Высокую награду считали безвозвратно пропавшей

Внучка ветерана Великой Отечественной войны принимает награду от 14-летнего школьника. Дрожь в руках даже не пытается скрыть. Семья искала этот орден Славы 60 лет, признается Любовь Перчаткина. Все это время награда считалась безвозвратно утерянной.

Медаль, футляр и даже орденская книжка. Ни время, ни земля, в которой награда пролежала больше полувека, оказались над ней не властны. В 2017 году тогда еще 7-летний Саша в огороде случайно наткнулся на незнакомый предмет.

"Я играл в этом огороде и нашел маленькую медальку, сначала подумал, что это какая-то крышка. Поднял ее, увидел звездочку, передал её родителям, и родители начали заниматься, чистить ее", - говорит он.

Сохранился номер - 430402. Появилась надежда отыскать владельца или его родственников. Искали всей семьей. Совет ветеранов и архив Минобороны помочь не смогли. Надежда потихоньку начала угасать. Но юный Саша не опустил руки и решил обратился в краеведческий музей.

"Мы с Сашей повезли в районный краеведческий музей, сдали на временное хранение, и он где-то там два года лежал. Лежит мертвым грузом, и мы решили обратиться в редакцию "Знамя Октября", - вспоминает бабушка Саши.

В местной газете статья о находке появилась в преддверии 9 мая. Еще раз запросили в архиве Министерства обороны. И вот 22 июня в этой долгой истории была поставлена точка.

"В моих руках документ, архивная справка, выданная архивом МО. Как раз из нее мы узнали, что принадлежит орден Славы 3-й степени нашему земляку – Перчаткину Егору Васильевичу", - говорит корреспондент местной газеты Елена Чемпалова.

Участник Великой Отечественной войны попал на фронт в 1942-м. Был регулировщиком. Получил тяжелое ранение, контузию, но вернулся в строй. Дошел до Берлина. В родном доме ветерана бережно хранят награды за оборону Ленинграда, за Отвагу, за победу над Германией. Орденом Славы 3-й степени наградили в 1945-м.

Теперь в семье полный наградной комплект деда. Для Любови Перчаткиной это праздник справедливости. Когда заслуженные кровью награды обретают свой дом, бережно храня память о подвигах родного человека.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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