Площадь лесных пожаров в Магаданской области продолжает расти

Распространению огня способствует аномальная жара

Под Магаданом мощные лесные пожары. В области горят уже более 100 тысяч гектаров тайги.

Сильное пламя бушует в заповеднике "Магаданский". Распространению огня способствуют редкие дожди, сухие грозы и аномальная жара - сейчас в регионе около 40 градусов.

Группировка спасателей насчитывает порядка 500 человек. На помощь прибыли и отряды из соседних регионов. Для борьбы со стихией привлечена авиация, в том числе самолёты Бе-200 и Ан-26. Угрозы населенным пунктам пока нет.

Режим ЧС действует в Магаданской области с 19 июня. Жителям запрещено ходить в леса и разжигать костры.

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