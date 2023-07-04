Надежда есть: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Миры Нижник

У девочки - острый лимфобластный лейкоз

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 12-летней Мирославы Нижник. У девочки острый лимфобластный лейкоз. Назначенная врачами стандартная химиотерапия не подошла. У организма началась аллергическая реакция. Теперь помочь Мире может только специальная иммунотерапия. Но курс стоит более 3 миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Только недавно 12-летняя Мирослава снова начала рисовать свои картины яркими красками. Такими они были в марте, когда вся ее жизнь остановилась. Мира готовилась к важному выступлению. Но вдруг резко поднялась температура, а на теле выступили синяки. Мама повезла дочь в больницу, и это был самый страшный день в их жизни.

"Мы сдали кровь, нам сказали - погуляйте часик. Мы зашли через час, и нам сказали, что у нас лейкоз. Землю из-под ног выбило", - вспоминает мама.

Дальше - как в кошмарном сне. Врачи назначили четыре блока химиотерапии, но после второго началась тяжелая аллергия. Огромные пятна на коже, приступы удушья. Из Брянской области девочку направили в Санкт-Петербург. Состояние удалось стабилизировать, но стандартный протокол лечения пришлось прервать. Теперь Мире поможет только специальная иммунотерапия, она должна предотвратить риск рецидива. Курс стоит 3 миллиона 249 тысяч рублей. Неподъемная сумма для семьи из маленького поселка. Родители девочки вынуждены обращаться за помощью к незнакомым людям.

Лекарство нужно срочно. Вот уже вторую неделю Мира фактически без лечения, только на поддерживающих препаратах. Как поведет себя лейкоз - неизвестно. Мама круглосуточно следит за малейшими изменениями: температура, высыпания на коже, бледность - все это может быть признаками того, что смертельная болезнь прогрессирует. А ведь всего четыре месяца назад Мира казалась абсолютно здоровой.

Мирин папа уехал на срочные заработки в Москву. В Брянской области остался трехлетний брат с бабушками. Все очень переживают, звонят каждый день.

Надежда есть. Препарат, который назначили Мире, уже помог сотням другим детей. Главное - не упустить время.

"Даже не могу представить, если не получится собрать. Я даже не хочу думать об этом, потому что все плохое притягивается. Мы очень верим, что получится собрать. Что люди помогут", - говорит мама.

Сама девочка тоже верит, что все будет хорошо. Пока ей нельзя танцевать, она много рискует и читает. Недавно решила освоить шахматы. Заодно и маму научить. Это сейчас единственное занятие, которое отвлекает от их беды. Мира на следующий год не пойдет в школу - лечение будет долгим. Но об этом совсем не переживает. После всего, что случилось, девочка пересмотрела свои взгляды на жизнь. Хотела быть поваром, а теперь все серьезнее.

"Я хочу записаться в художественную школу. А когда вырасту - хочу стать волонтером. Помогать людям, детям", - признается Мира.

12 июля у нее день рождения. Ей исполнится 13 лет. Она раньше хотела много подарков в этот день, но теперь попросила лишь один: чтобы получилось купить драгоценное лекарство, которое спасет ей жизнь.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Мирославы Нижник, программа 1713

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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