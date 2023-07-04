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ФСБ задержала в Тюмени пособника украинских спецслужб

09:55
  • вторник
  • 04 июля 2023

Он склонял офицера одной из воинских частей к переходу на сторону ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Тюмени гражданина России, склонявшего военнослужащих к переходу на сторону ВСУ, сообщили в ЦОС ФСБ.

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"Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленник использовал в качестве аргументов заведомо ложные сведения, гарантировал организовать российским военнослужащим связь с представителями украинских спецслужб.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Фигуранту грозит пожизненное заключение.

Ранее ФСБ отчиталась о задержании 35-летнего агента украинских спецслужб, который готовил покушение на главу Крыма Сергея Аксенова путем подрыва автомобиля. Россиянин был завербован СБУ и обучен обученный на Украине минно-взрывному делу. Его поймали, когда он забирал бомбу из тайника.

До этого ФСБ задержала жителя Амурской области, который переводил деньги на нужды Вооруженных сил Украины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

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