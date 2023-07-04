После прорыва Каховской ГЭС в больницы попали 134 человека

Всего авария унесла жизни 48 человек

В результате прорыва дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области госпитализированы свыше 130 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник из местного медучреждения.

Собеседник информагентства уточнил, что на данный момент в медицинские учреждения области были госпитализированы 134 человека.

Ранее глава МЧС Александр Куренков отчитался президенту России Владимиру Путину о проделанной работе по ликвидации последствий прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области. По его словам, сотрудники экстренного ведомства оперативно эвакуировали из зоны аварии свыше 8 тысяч человек, а также обеспечили их продуктами питания и предметами первой необходимости.

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