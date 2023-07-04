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В Забайкалье 11 человек отравились медвежьим мясом

10:48
  • вторник
  • 04 июля 2023

Среди пострадавших есть дети

В Забайкальском крае 11 человек наелись медвежатины и попали в больницу.

Инцидент произошел в селе Куанда. Местные жители съели мясо медведя и почувствовали себя плохо. Пострадавших доставили в Каларскую центральную районную больницу (ЦРБ).

"Пострадавших 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних", сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Забайкалья.

Отмечается, что двое взрослых и один несовершеннолетний - в состоянии средней тяжести. Остальные восемь - в удовлетворительном состоянии. 4 июля пострадавших перевезут в Читу для того, чтобы установить точный диагноз.  

Образцы дикого мяса отправят на экспертизу. Ранее источник "Известий" сообщил, что медведь, чьим мясом отравились жители села Куанда, был добыт еще в мае.

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