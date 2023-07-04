Кинотеатр "Музейный" откроется 6 июля в Москве

Открытие нового кинотеатра пройдет на Зубовском бульваре рядом с Музеем Москвы

Новый кинотеатр "Музейный" торжественно откроют 6 июля на Зубовском бульваре рядом с музеем Москвы, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление генерального директора киносети "Москино" Натальи Мокрицкой, опубликованной на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы рады возможности открыть для москвичей и гостей города новое культурное пространство. На большом экране крайне редко показывают легендарные фильмы. А в "Музейном" мы будем это делать регулярно. Это подарок для настоящих синефилов", - говорится в сообщении.

На территории нового кинотеатра будут функционировать киноклубы, посвященные авторским фильмам и лучшим картинам советской эпохи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах будет завершена уже в сентябре текущего года. По его словам, после проведения всех работ в семи корпусах появятся новые мастерские, оснащенные современным оборудованием.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"