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Кинотеатр "Музейный" откроется 6 июля в Москве

11:02
  • вторник
  • 04 июля 2023

Открытие нового кинотеатра пройдет на Зубовском бульваре рядом с Музеем Москвы

Новый кинотеатр "Музейный" торжественно откроют 6 июля на Зубовском бульваре рядом с музеем Москвы, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление генерального директора киносети "Москино" Натальи Мокрицкой, опубликованной на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

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"Мы рады возможности открыть для москвичей и гостей города новое культурное пространство. На большом экране крайне редко показывают легендарные фильмы. А в "Музейном" мы будем это делать регулярно. Это подарок для настоящих синефилов", - говорится в сообщении.

На территории нового кинотеатра будут функционировать киноклубы, посвященные авторским фильмам и лучшим картинам советской эпохи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах будет завершена уже в сентябре текущего года. По его словам, после проведения всех работ в семи корпусах появятся новые мастерские, оснащенные современным оборудованием.

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