В России за неделю госпитализировали 1639 человек с COVID-19

Скончались 86 пациентов
С 26 июня по 2 июля в России госпитализировано 1639 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 4 июля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Выздоровели за неделю 6184 человека, скончались 86 пациентов с коронавирусом.
В Москве за обозначенный период выявлено 766 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 323. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 333 человека, в Московской области – 75.
Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22963688 случаев заболевания, зарегистрировано 399649 летальных исходов.
С 23 мая ковид-статистика в России публикуется не ежедневно, а еженедельно. Свежая сводка выходит по вторникам.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"