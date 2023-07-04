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В России за неделю госпитализировали 1639 человек с COVID-19

11:05
  • вторник
  • 04 июля 2023

Скончались 86 пациентов

С 26 июня по 2 июля в России госпитализировано 1639 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 4 июля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 6184 человека, скончались 86 пациентов с коронавирусом.

В Москве за обозначенный период выявлено 766 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 323. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 333 человека, в Московской области – 75.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22963688 случаев заболевания, зарегистрировано 399649 летальных исходов.

С 23 мая ковид-статистика в России публикуется не ежедневно, а еженедельно. Свежая сводка выходит по вторникам.

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