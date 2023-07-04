СЖР выясняет подробности нападения на журналистку в Чечне

Виновные будут наказаны

Союз журналистов России (СЖР) выясняет подробности нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне.

Виновные в преступлении будут наказаны, заявил ТАСС председатель союза Владимир Соловьев.

"Союз журналистов в курсе произошедшего с журналисткой "Новой газеты" в Чеченской республике <…> Нападение на журналиста – неприемлемо", - сообщил он.

Кроме того, инцидентом заинтересовался Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Информация о нападении на Милашину и Немова появилась утром во вторник, 4 июля, в telegram-каналах. По непроверенной информации, журналистку и адвоката заблокировали на выезде из аэропорта в Грозном, избили и облили зеленкой.

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