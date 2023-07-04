Будущие контрактники идут в зону СВО для защиты Родины

"Надо Родину защищать"

Будущие контрактники, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, рассказали, что готовы отправиться в зону СВО для защиты Родины.

"У меня отец военным был, я сам военный, служил срочную службу, служил по контракту, сейчас еще контракт хочу продлить. Доблесть России, всех, все защищаем. Иду не первый раз. За ребят переживаю, там ребята остались. Поддерживаю, они меня выручают, я их выручаю. Нормальные отношения, все классно", - сказал один из мужчин.

Другой мужчина решил пойти на военную службу по контракту, потому что это, по его мнению, наиболее эффективная помощь стране.

"Родину защищать, работал в московской полиции пять лет. Принял для себя вот такое решение, что надо Родину защищать. Сейчас такое время, внутренний голос говорит, что сейчас можно более эффективно помочь на передовой, чем отсиживаться тут", - рассказал другой будущий контрактник.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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