В Белом доме обнаружили подозрительный белый порошок

Байдена рядом не было

На территории Белого дома в США обнаружили подозрительный белый порошок – предположительно, кокаин.

Выяснением обстоятельств инцидента занимается Секретная служба США, охраняющая руководство стран, пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителя службы Энтони Гульельми.

Где именно обнаружили порошок, пока не сообщается. Всех сотрудников резиденции американского президента ненадолго эвакуировали. Главы государства Джо Байдена в здании не было.

"Вещество дало положительный результат на кокаин, но его содержание оказалось небольшим", - уточнил Гульельми.

Начато расследование.

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