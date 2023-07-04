В Киево-Печерскую лавру нагрянула комиссия Минкульта для опечатывания корпусов

В УПЦ назвали действия комиссии Минкультуры незаконными
Чиновники Министерства культуры Украины пробрались на территорию Киево-Печерской лавры для незаконного опечатывания корпусов монастыря. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале канонической Украинской православной церкви.
"Сегодня в Киево-Печерскую обитель Минкультуры направило комиссию, чтобы антизаконным способом (поскольку суды еще идут) продолжать опечатывать корпуса монастыря", - говорится в сообщении.
В УПЦ подчеркнули, что прихожане и местные жители пытаются защитить монастырь от незаконных действий украинских чиновников. Так, например, верующие демонстративно совершают молитвенное стояние около 69-го корпуса лавры.
Ранее глава Службы разведки России Сергей Нарышкин заявил, что украинские власти и представители ЮНЕСКО планируют вывезти церковные ценности Киево-Печерской лавры в Европу.