В Киево-Печерскую лавру нагрянула комиссия Минкульта для опечатывания корпусов

В УПЦ назвали действия комиссии Минкультуры незаконными

Чиновники Министерства культуры Украины пробрались на территорию Киево-Печерской лавры для незаконного опечатывания корпусов монастыря. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале канонической Украинской православной церкви.

"Сегодня в Киево-Печерскую обитель Минкультуры направило комиссию, чтобы антизаконным способом (поскольку суды еще идут) продолжать опечатывать корпуса монастыря", - говорится в сообщении.

В УПЦ подчеркнули, что прихожане и местные жители пытаются защитить монастырь от незаконных действий украинских чиновников. Так, например, верующие демонстративно совершают молитвенное стояние около 69-го корпуса лавры.

Ранее глава Службы разведки России Сергей Нарышкин заявил, что украинские власти и представители ЮНЕСКО планируют вывезти церковные ценности Киево-Печерской лавры в Европу.

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