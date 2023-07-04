Белгородский губернатор уволил своего заместителя за плохую работу

Вице-губернатор Полежаев отстранен от должности за некачественную организацию работ по восстановлению Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладком в своем официальном Telegram-канале заявил, что в связи с систематическим невыполнением обязанностей от должности заместителя руководителя региона освобожден Константин Полежаев.

"За систематическое невыполнение своих обязанностей принял решение освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Алексеевича Полежаева", - написал Гладков.

Глава региона подчеркнул, что причина отставки заключается в некачественной организации работ по восстановлению населенных пунктов Шебекино и Новая Таволжанка.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские боевики атаковали порядка десяти населенных пунктов, включая Шебекино и Новую Таволжанку.

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