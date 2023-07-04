Путин: страны ШОС намерены твердо отстаивать справедливый миропорядок

Российский лидер поблагодарил коллег за поддержку в условиях беспрецедентного внешнего давления и внутренних вызовов

Страны Шанхайской организации сотрудничества намерены твердо отстаивать справедливый и равноправный миропорядок, основанный на международном праве. Об этом заявил Владимир Путин.

Несколько минут назад президент России выступил на саммите ШОС, который проходит в режиме видеоконференции. Впервые в его работе в качестве полноправного члена принимает участие Иран, передает "ТВ Центр".

Обращаясь к коллегам, российский лидер поблагодарил их за поддержку в условиях беспрецедентного внешнего давления и внутренних вызовов.

"Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению и провокациям. И в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован. Сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить коллег из стран ШОС выразивших поддержку действиям российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан", - указал Путин.

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