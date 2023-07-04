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Украина отключила электричество на ЗАЭС

11:41
  • вторник
  • 04 июля 2023

Речь идет о питающей станцию Днепровской ЛЭП

Украина отключила 750-ю Днепровскую линию электропередачи, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС.

Об этом во вторник, 4 июля, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Отключение произошло в 01:07 по московскому времени, передает ТАСС. 

Ранее стало известно, что Киев готовится к теракту на Запорожской ЗАЭС с целью втянуть в конфликт страны НАТО.

UPD (12:05 мск): отключение станции от Днепровской ЛЭП не повлияло на безопасность, радиационный фон в норме, передает РИА Новости.

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