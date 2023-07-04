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Путин: российский народ единым фронтом выступил против попытки мятежа

12:01
  • вторник
  • 04 июля 2023

Общество как никогда консолидировано

Российское общество единым фронтом выступило против попытки вооруженного мятежа. Такое заявление сделал Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества. По мнению президента, народ "как никогда консолидирован".

"Сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировало, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям. Даже в условиях внешнего давления страна продолжает устойчиво развиваться.

Путин также заявил, что геополитические противоречия в мире становятся все острее. Система международной безопасности продолжает деградировать. Кроме того, по мнению президента, повышаются "риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса". Все это ведет к увеличению "конфликтного потенциала", полагает глава государства.

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа в России. Часть бойцов ЧВК захватила Ростов-на-Дону, другая группа выдвинулась в сторону Москвы.

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