"Кинопоиск" оштрафовали на 1 млн рублей за фильмы с ЛГБТ

Сервис размещал неправильную маркировку

Московский суд оштрафовал "Кинопоиск" на один млн рублей за показ фильмов, в которых присутствует демонстрация ЛГБТ, передает корреспондент информагентства ТАСС из зала суда.

"Признать ООО "Кинопоиск" виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) и назначить штраф в размере 1 млн рублей", - говорится в постановлении судьи.

В ходе судебного заседания выяснялось, что формальным поводом для вынесения такого приговора послужило размещение маркировки "16+" вместо "18+" на таких фильмах, как "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность", "Английский цирюльник" и "Идеальные незнакомцы".

При этом в пресс-службе "Кинопоиска" уже заявили о планах обжаловать решение суда. По мнению юристов сервиса, существующие нормативно-правовые акты не дают достаточно объективных критериев для определения демонстрации.

Ране Мещанский суд Москвы оштрафовал сервис Premier на четыре млн рублей за отсутствие плашки "18+" в фильмах, где демонстрируются ЛГБТ-отношения.

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