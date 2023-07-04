В Петербурге ввели курортный сбор

Его начнут взимать с апреля 2024 года

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении курортного сбора.

С 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года в городе будет проводиться эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. В этот период будет действовать нулевая ставка сбора.

С 1 апреля 2024 года размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания в гостинице составит 100 рублей на одного человека.

Собирать деньги с гостей будут гостиницы, отели и другие объекты временного размещения. Все средства будут перечисляться в городской бюджет.

От уплаты сбора будут освобождены более 20 льготных категорий граждан, в том числе участники ВОВ, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции (СВО), многодетные семьи и другие.

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