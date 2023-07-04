За выходные в Москве зафиксировано 806 самокатчиков-нарушителей ПДД

Выявлено свыше 600 нарушений среди велосипедистов

Только за минувшие выходные сотрудники столичной Госавтоинспекции зафиксировали 806 эпизодов нарушения ПДД среди самокатчиков, сообщает официальный Telegram-канал ГИБДД Москвы.

"По итогам мероприятия, прошедшего 1 и 2 июля, автоинспекторами пресечено более 2,1 тысяч нарушений ПДД РФ со стороны лиц, использующих средства индивидуальной мобильности и велосипеды", - говорится в сообщении.

Всего было выписано 806 протоколов, связанных с нарушением ПДД среди самокатчиков. Также сотрудникам ГИБДД удалось выявить свыше 600 нарушений среди велосипедистов.

Ранее в ГИБДД сообщили, что рейды по выявлению нарушителей среди граждан, использующих средства индивидуальной мобильности, будут проходить регулярно.

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