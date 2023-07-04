В районе Марьина Роща достроили четвертый дом по программе реновации

Здание расположено на улице Анненская

В столичном районе Марьина Роща завершено строительство уже четвертого дома по программе реновации. Заселение начнется в сентябре, сообщает "ТВ Центр".

Дом расположен на улице Анненская. Здесь 144 квартиры с современной планировкой и качественной отделкой. Две квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов. В подземном уровне размещена автостоянка, спуститься сюда можно со своего этажа на лифте. На придомовой территории - детская и спортивная площадки, а также зона для тихого отдыха.

"С момента старта реновации Северо-Восточный административный округ у нас активно вовлечен в данную программу. Мы ввели уже в эксплуатацию 37 жилых домов, в том числе 6 жилых домов ввели в эксплуатацию в этом году. Северо-Восточный административный округ является рекордсменом по количеству введённых жилых домов в первом полугодии", - рассказал Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы.

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