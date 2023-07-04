Сталинские высотки готовятся к научной реставрации

Знаменитым башням вернут исторический облик

Знаменитые столичные высотки ожидает не просто капремонт или реконструкция. Научная реставрация. Дома примут первозданный вид. В этом году на очереди гостиница "Украина" и здание на Красных воротах. Фасад, барельефы, декоративные элементы - только часть работы, и при том не самой сложной. Инженерные коммуникации проходят внутри стен. И те, без которых не обойтись, и те, которые уже не используются.

"Мусоропроводы, которые были запроектированы в кухнях, они внутри кухонь. Отдельно была система пылеудаления запроектирована. Просто в стенах такая модная была в Америке система, и у нас пытались ее применить. Снеготаялки стояли на крышах, снегоплавильные такие большие коробы", - объясняет Татьяна Балясникова, архитектор-реставратор.

Семь столичных высоток начали закладывать сразу после войны в 1947 году. Страна еще жила в бараках, а тут невиданные по масштабам проекты. До этого высотного строительства в СССР не было. При возведении первых советских небоскребов элементарно не хватало кранов. Еще и неустойчивый московский грунт - под землей спрятано около ста рек. Из за этого от восьмой высотки (она была в планах, на месте парка "Зарядье") вообще отказались. А на "Красных воротах" (дом, кстати, стоит прямо над вестибюлем станции метро) применили технологию, которую никто, нигде и никогда до этого не применял. Грунт перед строительством просто заморозили.

"Было заранее, конечно, просчитано, что после выключения холодильной установки произойдет оседание грунта и вертикаль здания, главная ось здания немного сместится, поэтому еще на этапе строительства было решено строить под углом", - рассказывает историк Анна Яковлевич.

И советские инженеры не просчитались. Дом действительно, что называется, "выпрямился". Высотки возводили по самым передовым технологиям того времени. Но за прошедшие 70 лет их капитально не ремонтировали. Жителей знаменитых строений беспокоят не только накопившиеся бытовые проблемы типа протечки труб, но и вопросы безопасности.

В Фонде капитального ремонта города Москвы утверждают, что предстоящие работы, как и сами высотки, станут уникальными.

"Работы проводятся без отселения жителей. Надо обеспечить достаточно комфортные условия для проживания жителей во время проведения самого ремонта", - отметил Данил Лосин, начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта Москвы.

Перед проведением работ придется серьезно покопаться в архивах. Чертежи, описания технических решений и даже старые фотографии - все это понадобится для восстановления исторического облика высоток. Тем более, что некоторые их элементы утрачены полностью. Но реставраторы обещают с поставленной задачей справиться.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

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