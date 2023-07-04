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В Видном задержали аферистов, торговавших квартирами умерших

15:10
  • вторник
  • 04 июля 2023

Мошенники подделывали договоры купли-продажи жилья

В подмосковном Видном задержали четверых местных жителей, торговавшими квартирами умерших людей, у которых не было родственников, передает "ТВ Центр".

Жилье самих аферистов пришлось брать штурмом. При обыске оперативники обнаружили поддельные документы, в том числе расписки и копии паспортов, которые теперь дополнят материалы уголовного дела.

Мошенники подделывали договоры купли-продажи жилья, причем датировали сделки далекими 90-ми годами. А дальше действовали по годами проверенной схеме.

"Аферисты изготавливали поддельные договоры купли-продажи принадлежавшего умершим жилья, якобы заключенные в середине девяностых годов. На основании фиктивных нотариальных доверенностей они регистрировали право собственности на граждан, которые имели неизлечимое заболевание или вели асоциальный образ жизни. Затем переоформляли недвижимость на одного из аферистов, который продавал ее добросовестным покупателям", - сообщили в МВД.

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