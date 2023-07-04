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Над Москвой минувшей ночью появились серебристые облака

15:10
  • вторник
  • 04 июля 2023

Редкое природное явление

Серебряные облака над Москвой: накануне те, кто не спал, мог наблюдать редкое и очень красивое явление природы.

Словно белые волны со сложной структурой, они светились на темном небе. Это - самые высокие и разряженные облака в атмосфере Земли. Видны только в первой половине лета и лишь при особом освещении: Солнце должно находится под углом от 6 до 16 градусов над горизонтом.

Этой ночью помогла полная Луна - она превратила небосклон в фантастический пейзаж. "Сотканы" серебряные облака из частиц пыли и пара. Но как эти вещества попадают в мезосферу - до сих пор непонятно.

"Есть такая гипотеза, что это поднимается метан, который является продуктом жизнедеятельности нашей биоты. А пылинки - есть гипотеза, что это остатки от обгоревших метеоров", - рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов.

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"Серебристые" облака над Москвой
"Серебристые" облака над Москвой
"Серебристые" облака
"Серебристые" облака
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