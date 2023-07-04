В Подмосковье стартовал финал военно-спортивной игры "Победа"

Участников ждут сложные соревнования

На подмосковном полигоне Алабино стартовал финал шестой Всероссийской военно-спортивной игры "Победа". Его участниками стали более тысячи юношей и девушек, передает "ТВ Центр".

Это юнармейцы, курсанты, кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов, которые прошли отборочные испытания.

Впереди участников ждут сложные соревнования. Самое зрелищное состязание - "Дорога победителей". В нем командам предстоит отразить условную атаку диверсантов, исполнить роль саперов, наладить поврежденную связь и оказать первую помощь.

"Победа" это продолжение легендарной "Зарницы", которую прошли многие поколения. Сейчас мы, конечно, пытаемся максимально адаптировать ее, при этом сохраняя все традиции. Приглашаем героев специальной военной операции, приглашаем ребят, которые могут им посодействовать", - отметил Никита Нагорный, начальник главного штаба "Юнармии", олимпийский чемпион.

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