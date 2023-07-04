ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин обсудил с сенаторами меры поддержки семей с детьми

14:45
  • вторник
  • 04 июля 2023

Также премьер отдельно остановился на инициативе по защите прав участников специальной военной операции

Сенаторы помогают создать четкое правовое поле, которое стало бы базой для выполнения социальных обязательств перед гражданами. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на встрече с членами Совета Федерации, передает "ТВ Центр".

Глава кабмина напомнил, что в этом году было принято более 50 законов, разработанных при участии сенаторов.

Отдельно премьер остановился на инициативе по защите прав участников специальной военной операции. Он подчеркнул, что такие законы предоставляют государственную поддержку не только защитникам, но и их близким.

Еще одна важная тема – это поддержка семей с детьми.

"Здесь было немало инициатив. Одной из ключевых считаю утвержденный главой государства закон, который запрещает перепрофилировать детские оздоровительные организации и изменять статус земельных участков, предоставленных им от использования не по целевому назначению. Валентина Ивановна, ваша неравнодушная позиция была как раз сформулирована в законе, который принят. И с 1 сентября также мы освобождаем от платы за проезд перевозки ребят в школы или на экскурсии, другие мероприятия по тем участкам автомобильных дорог, где взимается плата", - сказал премьер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Семья
Семья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.