Мишустин обсудил с сенаторами меры поддержки семей с детьми

Также премьер отдельно остановился на инициативе по защите прав участников специальной военной операции

Сенаторы помогают создать четкое правовое поле, которое стало бы базой для выполнения социальных обязательств перед гражданами. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на встрече с членами Совета Федерации, передает "ТВ Центр".

Глава кабмина напомнил, что в этом году было принято более 50 законов, разработанных при участии сенаторов.

Отдельно премьер остановился на инициативе по защите прав участников специальной военной операции. Он подчеркнул, что такие законы предоставляют государственную поддержку не только защитникам, но и их близким.

Еще одна важная тема – это поддержка семей с детьми.

"Здесь было немало инициатив. Одной из ключевых считаю утвержденный главой государства закон, который запрещает перепрофилировать детские оздоровительные организации и изменять статус земельных участков, предоставленных им от использования не по целевому назначению. Валентина Ивановна, ваша неравнодушная позиция была как раз сформулирована в законе, который принят. И с 1 сентября также мы освобождаем от платы за проезд перевозки ребят в школы или на экскурсии, другие мероприятия по тем участкам автомобильных дорог, где взимается плата", - сказал премьер.

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