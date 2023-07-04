Столтенберг останется генсеком НАТО еще на один год

Решение принято

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что останется на посту еще на год – до 1 октября 2024 года.

"Высоко ценю решение союзников по продлению срока", - написал Столтенберг в своем Twitter.

Ранее газета The Guardian писала, что Столтенберг продолжит руководить Альянсом из-за отсутствия консенсуса по поводу следующего генсека НАТО.

Столтенберг руководит НАТО с 2014 года, сменив на этом посту Андерса Расмуссена. С тех пор полномочия Столтенберга продлевались уже четыре раза. Изначально он должен был покинуть кресло генсека в 2018 году, но члены альянса дважды продлевали его полномочия на два года. В 2022 году страны НАТО не решились сменить генсека из-за начала специальной военной операции на Украине, и мандат Столтенберга был продлен еще на год.

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