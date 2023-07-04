Шойгу и Мантуров обсудили поставки в армию вооружения и техники

Даны соответствующие поручения

Министр обороны Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли Денис Мантуров приняли участие в совместном заседании коллегий Минобороны и Минпромторга.

Главы министерств обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа, а также исполнение представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обязательств по поставкам вооружения и техники в ВС России.

По итогам заседания Шойгу и Мантуров дали поручения профильным органам военного управления и руководителям предприятий ОПК, передает РИА Новости.

В июне Мантуров заявил, что предприятия ОПК выполняют гособоронзаказ практически 100%, часто даже с опережением графика.

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