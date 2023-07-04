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Сын Александра Митты о состоянии режиссера: "Все окей"

13:54
  • вторник
  • 04 июля 2023

Режиссер проходит обследование

Режиссер Александр Митта находится на обследовании. Об этом в ходе беседы с журналистами телеканала "Звезда" заявил его сын Евгений Митта.

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По словам сына известного режиссера, никаких опасений за здоровье Александра Митты нет. Он добавил, что искреннее не понимает причину ажиотажа вокруг состояния его отца.

"Ничего страшного нет, все окей", - заключил сын режиссера.

В этом году режиссер, сценарист и художник Александр Митта отметил юбилей. Ему исполнилось 85. Постановщик участвовал в создании таких фильмов, как "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж" и "Граница: таежный роман".

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