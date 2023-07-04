Сын Александра Митты о состоянии режиссера: "Все окей"

Режиссер проходит обследование

Режиссер Александр Митта находится на обследовании. Об этом в ходе беседы с журналистами телеканала "Звезда" заявил его сын Евгений Митта.

По словам сына известного режиссера, никаких опасений за здоровье Александра Митты нет. Он добавил, что искреннее не понимает причину ажиотажа вокруг состояния его отца.

"Ничего страшного нет, все окей", - заключил сын режиссера.

В этом году режиссер, сценарист и художник Александр Митта отметил юбилей. Ему исполнилось 85. Постановщик участвовал в создании таких фильмов, как "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж" и "Граница: таежный роман".

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