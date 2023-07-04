Иран вступил в ШОС

Страна стала девятым членом организации

Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Об этом во вторник. 4 июля, сообщили в секретариате объединения. Помимо Ирана, в ШОС входят Индия, Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Кроме того, страны ШОС подписали совместную Нью-Делийскую декларацию. В ней идет речь о целях и задачах по всемирному развитию взаимодействия, а также об актуальных вопросах международного сотрудничества.

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