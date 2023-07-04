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Херсонский губернатор оценил ситуацию в регионе после прорыва Каховской ГЭС

13:57
  • вторник
  • 04 июля 2023

Шесть населенных пунктов все еще частично подтоплены

Часть восстановительных работ по ликвидации последствий прорыва дамбы Каховской ГЭС завершена, однако шесть населенных пунктов и порядка восьми тысяч жилых домов все еще остаются подтопленными. Об этом в своем Telegram-канале написал врио региона Владимир Сальдо.

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"В Новокаховском городском округе завершены все восстановительные работы, вода полностью сошла. В Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах остаются частично подтопленными шесть населённых пунктов и восемь тысяч жилых домов", - написал Сальдо.

По его словам, на данный момент все усилия экстренных служб направлены на реализацию принудительного спуска воды с последующей обработкой зданий от влаги.

Губернатор также добавил, что следующая задача коммунальных служб будет заключаться в восстановлении электроэнергии и газоснабжения во всех районах Херсонской области.

Ранее стало известно, что в результате прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области в местные медучреждения было госпитализировано свыше 130 человек.

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