Путину доложили о нападении на журналистку Милашину в Чечне

Кремль назвал случившееся очень серьезным нападением

Владимиру Путину доложено о нападении в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, это "очень серьезное нападение", которое требует "энергичных мер и реализации следственных действий".

Нападение на Елену Милашину и Александра Немова произошло во вторник утром, когда они ехали из аэропорта Грозного. В настоящее время их перевезли в больницу Беслана (Северная Осетия).

На случившееся отреагировали в Минцифры. Там заявили, что журналист не должен подвергаться преследованиям и пыткам. В ведомстве надеются на тщательное расследование и наказание для виновных. Кроме того, министерство готово оказать Милашиной и Немову всю необходимую помощь, в том числе финансовую.

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