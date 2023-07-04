ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путину доложили о нападении на журналистку Милашину в Чечне

13:51
  • вторник
  • 04 июля 2023

Кремль назвал случившееся очень серьезным нападением

Владимиру Путину доложено о нападении в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, это "очень серьезное нападение", которое требует "энергичных мер и реализации следственных действий". 

Нападение на Елену Милашину и Александра Немова произошло во вторник утром, когда они ехали из аэропорта Грозного. В настоящее время их перевезли в больницу Беслана (Северная Осетия).

На случившееся отреагировали в Минцифры. Там заявили, что журналист не должен подвергаться преследованиям и пыткам. В ведомстве надеются на тщательное расследование и наказание для виновных. Кроме того, министерство готово оказать Милашиной и Немову всю необходимую помощь, в том числе финансовую.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Елена Милашина
Елена Милашина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.